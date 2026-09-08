Costacurta: "Napoli barricato dietro, ma Inter fortissima se riesce a fare 3 gol"

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Le parole di Alessandro Costacurta rilasciate nell'intervista a La Gazzetta dello Sport offrono uno spaccato lucido sulle prospettive del Milan e sulle gerarchie del campionato. L'analisi dell'ex difensore rossonero si concentra innanzitutto su Mario Gila, eletto come il miglior rinforzo estivo della rosa per intelligenza tattica e capacità di lettura anticipata dell'azione, pur sollevando un interrogativo sulla gestione dei novanta minuti del centrale spagnolo. Un complimento pesante che sottolinea quanto il profilo dell'ex Lazio si stia imponendo nella retroguardia rossonera, nonostante la consapevolezza che difensori con le sue caratteristiche siano ormai merce rara sul mercato.

La stoccata sull'Inter e il divario con le rivali del campionato

Sul fronte delle ambizioni tricolori, il giudizio dell'ex colonna milanista è netto nel posizionare i rossoneri alle spalle delle principali contender. A colpire Costacurta è stata in particolare la forza d'urto dell'Inter, capace di rifilare tre gol a una formazione difensivamente organizzata e "barricata" come il Napoli nell'ultimo scontro diretto a San Siro. Una dimostrazione di superiorità che, unita alle ottime impressioni destate da Roma e Como, porta l'opinionista a fissare l'obiettivo reale del Milan nella corsa al piazzamento Champions League, ritenendo la vetta al momento ancora fuori portata per gli uomini di Amorim.