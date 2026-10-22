Napoli-Bodo, un giornalista norvegese al Maradona: “Lo stadio peggiore d’Europa!”

Benjamin Solas ha classificato lo stadio Diego Armando Maradona all'ultimo posto tra i venti impianti europei visitati con il Bodo/Glimt.

Lo stadio Diego Armando Maradona finisce nel mirino di Benjamin Solas, giornalista norvegese, caporedattore e conduttore radiofonico di Radio 3 Bodo, che da oltre dieci anni segue da vicino le vicende del Bodo/Glimt anche nelle trasferte europee. Dopo aver assistito alla sfida di Champions League persa 4-3 contro il Napoli, il giornalista ha pubblicato sui social una classifica dei venti stadi visitati con il club norvegese, collocando l'impianto di Fuorigrotta all'ultimo posto. Una valutazione basata soprattutto sulle condizioni delle strutture riservate alla stampa, sulla logistica, sull'accessibilità e sull'accoglienza. In testa alla graduatoria figura l'Emirates Stadium dell'Arsenal, seguito dall'Hotspur Stadium del Tottenham e dall'Eden Arena dello Slavia Praga. Il Maradona è ventesimo, alle spalle anche dell'Olimpico di Roma, diciottesimo, e del Letzigrund di Zurigo. Il Meazza di Milano occupa invece la nona posizione: “Napoli è stato il mio ventesimo stadio in Europa col Bodo/Glimt, e anche la peggiore esperienza finora. Nel corso degli anni, ho stilato una classifica degli stadi che ho visitato, basandomi principalmente su strutture per la stampa, logistica, accessibilità e ospitalità. Ecco la lista dal migliore al peggiore”.

Le critiche di Solas al Maradona: “Strutture scadenti, ospitalità pessima”

La posizione in fondo alla classifica ha attirato l'attenzione anche di un tifoso del Viking, altra squadra norvegese attesa a Napoli il 27 gennaio, che ha chiesto a Solas di spiegare le ragioni della sua valutazione. Il giornalista ha ribadito che il giudizio deriva dalla propria esperienza professionale, aggiungendo che, a suo avviso, anche i tifosi potrebbero aver riscontrato difficoltà simili: “Da dove cominciare? Questa classifica si basa sulla mia impressione da giornalista, dato che ho visitato tutti questi stadi per lavoro. Ma credo che anche i tifosi presenti condividano la mia impressione di una brutta esperienza. Strutture scadenti, ospitalità pessima, confusione, difficoltà di accesso e di uscita, solo per citarne alcune. Se avete intenzione di andarci a gennaio, non c'è nulla di cui rallegrarsi da questo punto di vista: armatevi di molta pazienza e sperate che una bella partita compensi tutte le difficoltà che vi attendono”.