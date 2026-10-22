Bonucci: “Conte è uno dei due allenatori più importanti della mia carriera, che mentalità”

Leonardo Bonucci indica Antonio Conte e Roberto Mancini come i due allenatori più importanti della sua carriera e ripercorre gli insegnamenti ricevuti.

Due allenatori, due percorsi diversi e un’impronta decisiva sulla sua carriera: Leonardo Bonucci individua in Roberto Mancini e Antonio Conte i tecnici che più lo hanno influenzato. L’ex difensore ne ha parlato dalla sala VAR di Lissone, durante l’evento organizzato da Iliad e Lega Calcio Serie A per il lancio della nuova edizione del concorso “Vinci lo stadio con Iliad”. Su Mancini, che lo ha fatto esordire in Serie A e con cui ha conquistato l’Europeo in Nazionale, Bonucci ha dichiarato: “Sono due, uno è proprio Mancini che nella mia carriera è stato un allenatore importante: mi ha fatto esordire in Serie A, ho vinto un Europeo e ho fatto la centesima in Nazionale con lui”.

Bonucci e la mentalità di Conte: “Fondamentale per le vittorie”

L’altro riferimento è Antonio Conte, apprezzato soprattutto per la mentalità trasmessa alle sue squadre: “L’altro è Antonio Conte, che ha cambiato il calcio: mi ha sempre ricordato che, quando arrivi in alto, sono tutti pronti a buttarti giù e l’unica cosa da fare è lavorare senza dare nulla per scontato. La mentalità che ci ha trasmesso è stata fondamentale per le vittorie ottenute”. Bonucci ha poi delineato la propria filosofia in vista di un futuro da allenatore, mostrando una preferenza per il gioco propositivo senza trascurare la necessità di adattarsi alle circostanze: “Essendo stato il pioniere di un calcio giocato da dietro, direi giochista. Però il calcio è strano, ci sono partite in cui devi arrivare all’obiettivo cambiando strategia. Ci saranno, spero, partite che vincerò anche senza fare un grande gioco. Ma saranno importanti”.