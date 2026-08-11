Zeballos-Napoli, Alvino: "Svolta Lang, magari resta e quindi sfuma l'argentino"
Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato: "Zeballos? Vi dico che le buone prestazioni di Lang potrebbe aver raffreddato quella volontà del Napoli di liberarsi del calciatore. L'Ajax lo cerca ma magari adesso ci sarà un rallentamento nell'idea di cessione. Manna e Allegri parlano spesso di Lang. E quindi per questo magari Zeballos sfuma a effetto cascata. Lang visto oggi è propositivo e dà impressioni di volersi giocare questa seconda chance.
Ma bisogna sempre aspettare perché lui ha mercato, come detto. Qualche giorno fa ti avrei detto che Lang sarebbe partito sicuramente perché fuori dal progetto ma le ultime prestazioni del giocatore lo rimettono dentro. Ma quello che dico oggi magari non varrà più tra mezz'ora. Ma Lang sta convincendo".
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