Calciomercato Napoli, Del Genio: "Ho una sola domanda per Manna"

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"Avrei una domanda da porre a Manna". Così Paolo Del Genio, giornalista, a Canale 8, commentando le ultime notizie relative al mercato del Napoli: "Perché alla Juventus era così bravo con la Next Gen scoprendo tanti talenti e a Napoli non ha ripetuto questo modus operandi? Posso capire che Conte non voleva giovani ma giocatori pronti, ma questa mi sembra l'estate perfetta per i colpi stile Yildiz, Huijsen o Fagioli della Juve. Favasuli? No, lui già è conosciuto, ha fatto bene in B. Io da cronista mi aspetto giocatori che non conosco e quindi dei nomi a sorpresa di giovani sconosciuti che poi diventano forti e si impongono a Napoli. Ovvero quello che lui ha sempre fatto quando era alla Juventus. Perché in quello era molto bravo. Io mi aspetto nomi che non conosco".

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