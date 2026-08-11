Bergomi: "Napoli? Non mi faccio abbindolare da chi pensa questo"

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A meno di due settimane dal via della stagione, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex difensore, oggi opinionista, Giuseppe Bergomi. Queste le sue considerazioni iniziando dalla 'sua' Inter: "Sono i più bravi perché hanno sempre mantenuto la loro identità nonostante i cambiamenti. Fin qui non ha preso titolari, ma giocatori di contorno che alzano il livello della rosa: Stones ha esperienza e talento, Stankovic è bravo, terrei anche Pavard. La Champions? Real, Barcellona, Bayern e PSG sono superiori, per questo l'Inter non deve perdere di vista il campionato, anche perché se poi perde lo scudetto le rompono le scatole".

Parlando delle dirette concorrenti, iniziando dal Milan, Bergomi ha aggiunto: "Goncalo Ramos mi piace molto, ha i movimenti giusti per far giocare bene la squadra. Amorim deve puntare su Leao: non ce ne sono molti come lui in Italia". Poi sulla Juventus è certo: "Ha tanti giocatori da uno contro uno. Ekhator non è male. Con un centrocampista in più Spalletti lotterà per lo scudetto". Infine il Napoli: "Non mi faccio abbindolare da chi dice che non ruba l'occhio. Max sa scegliere i giocatori, gli manca solo un difensore".