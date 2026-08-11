Novità Badiashile, Alvino: "Chelsea fatica a dire sì, forse cambia formula..."

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato: "Lukaku? Con 6 milioni più 2 di bonus, il Napoli al massimo farà una minusvalenza irrisoria rispetto all'ingaggio che andrà a risparmiare il club per la prossima stagione. Un'operazione economicamente interessante per le casse del club. Mi viene da dire che, per quello che ha portato Lukaku al Napoli, auguro il meglio al belga. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Pastorello e del club. Non è facile mantenere fede a strette di mano e impegni tra gentiluomini. Adl e Pastorello lo hanno fatto. Nel 2024 c'era accordo non scritto dell'addio dopo due anni nonostante il contratto triennale".

"Badiashile? Doversi ripetere dà sempre fastidio ma è utile farlo: si accelera sulla formula. Mi dicono che a Londra fanno fatica ad accettare. Il Napoli magari opterebbe anche per il prestito secco. Non piace al Napoli ma con l'emergenza magari si chiude così. Di lui si diceva un gran bene ma è stato fermato da una serie di infortuni che lo hanno frenato. Affidarsi al fato non mi sembra una strategia molto opportuna, vediamo....".