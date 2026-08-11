Caiazza: "Ma la pazienza di Allegri è infinita? Conte avrebbe già reagito..."

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Salvatore Caiazza, giornalista, capo allo sport de Il Roma, ha parlato a Canale 8 del mercato del Napoli che è ancora fermo: "Ma la pazienza di Allegri è a tempo indeterminato? Se ci fosse stato Conte avrebbe reagito. Vedi il mercato che non decolla coi giocatori che sono in più che a fine mercato non ci saranno. Io non so a cosa possa portare tutta questa pazienza. Allegri non è stupido, è uno furbo e quindi credo che la sua pazienza finirà ma non so se la sua pazienza è duratura fino a quando".

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