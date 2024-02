Zielinski all'Inter, dalla Polonia esultano: "E' un passo avanti, c'è grande eccitazione!"

La redazione de 'L'Interista' ha contattato il giornalista polacco Hubert Bugaj per parlare parlare della decisione di Zielinski di trasferirsi all'Inter

La redazione de 'L'Interista' ha contattato il giornalista polacco Hubert Bugaj della redazione di 'TVP Sport' per parlare parlare della decisione di Piotr Zielinski di trasferirsi all'Inter a partire dal prossimo luglio. Il calciatore polacco in scadenza di contratto col Napoli nella giornata di lunedì ha già svolto le visite mediche per conto della società nerazzurra.

Come è stata accolta la notizia in Polonia?

"C'è un certo livello di eccitazione al riguardo, sicuramente dal nostro punto di vista è un passo avanti".

C'è orgoglio nel sapere che vada a giocare nell'Inter?

"Forse non parlerei di orgoglio perché il Napoli è un grande club, ma l'Inter è un club... grandissimo. Poi sembrava avesse bisogno di cambiare ambiente, perché questa stagione è decisamente sottotono".