Zola torna in Nazionale? Malagò: "Sbagliato dire sia sì che no"

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, si esprime così: riunione tra Mancini e Ranieri, aperture su Zola e non solo.

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha fatto il punto in esclusiva ai microfoni di SportMediaset sui movimenti in casa Nazionale, confermando la lunga riunione di questa mattina tra Roberto Mancini e Claudio Ranieri e aprendo alla possibilità di un ingresso di Gianfranco Zola nel nuovo staff azzurro: "Questa mattina c'è stata una lunga riunione fra Mancini e Ranieri. Io ho assistito ad una parte, quella più organizzativa, mentre per quella tecnica, ovviamente, non sono entrato né ho intenzione di influenzare".

Sarà quello di Gianfranco Zola il terzo volto del nuovo corso azzurro? "È sbagliato dire sì, ma sarebbe sbagliato anche dire no. A prescindere da tutto è una persona che darebbe valore aggiunto per quello che ha dimostrato anche nel suo lavoro in Lega Pro sui giovani".