Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: i Mondiali alle 23, doppia possibilità per la Croazia
TuttoNapoli.net
I Mondiali proseguono in serata e tante altre partite ci saranno in nottata: prosegue la giornata decisiva, tutta da gustare in televisione.
I Mondiali proseguono, il pallone continua a rotolare. E stasera, alle 23, prosegue la terza giornata della fase a gironi. In campo Inghilterra-Panama, visibile su Dazn, e Croazia-Ghana, con doppia possibilità: Dazn e Rai in chiaro. Di notte toccherà anche a Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan. Di seguito le partite trasmesse.
23.00 Panama-Inghilterra (Mondiali) - DAZN
23.00 Croazia-Ghana (Mondiali) - DAZN e RAI 1
DOMENICA 28 GIUGNO
01.30 Colombia-Portogallo (Mondiali) - DAZN
01.30 RD Congo-Uzbekistan (Mondiali) - DAZN
04.00 Giordania-Argentina (Mondiali) - DAZN
04.00 Algeria-Austria (Mondiali) - DAZN
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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