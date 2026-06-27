Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: i Mondiali alle 23, doppia possibilità per la Croazia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: i Mondiali alle 23, doppia possibilità per la CroaziaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Mondiali
di Pierpaolo Matrone
I Mondiali proseguono in serata e tante altre partite ci saranno in nottata: prosegue la giornata decisiva, tutta da gustare in televisione.

I Mondiali proseguono, il pallone continua a rotolare. E stasera, alle 23, prosegue la terza giornata della fase a gironi. In campo Inghilterra-Panama, visibile su Dazn, e Croazia-Ghana, con doppia possibilità: Dazn e Rai in chiaro. Di notte toccherà anche a Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan. Di seguito le partite trasmesse.

23.00 Panama-Inghilterra (Mondiali) - DAZN

23.00 Croazia-Ghana (Mondiali) - DAZN e RAI 1

 DOMENICA 28 GIUGNO

01.30 Colombia-Portogallo (Mondiali) - DAZN

01.30 RD Congo-Uzbekistan (Mondiali) - DAZN

04.00 Giordania-Argentina (Mondiali) - DAZN

04.00 Algeria-Austria (Mondiali) - DAZN