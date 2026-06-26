La Francia fa en plein: prova di forza con la Norvegia, tripletta di Dembelé

La Francia fa en plein: prova di forza con la Norvegia, tripletta di DembeléTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:59Mondiali
di Pierpaolo Matrone
Con questa vittoria la Francia chiude il girone a punteggio pieno e ai sedicesimi affronterà la Svezia

Prova di forza della Francia, che ha rifilato 4 reti ad una Norvegia fortemente rimaneggiata dal CT Solbakken. Tripletta di Dembélé, che aggancia così a quota 4 reti Mbappé, Haaland (rimasto in panchina per tutta la partita) e Vinicius, gol nel recupero di Doue.

Nel mezzo il gol che aveva riacceso le speranze dei Vichingi firmato Aasgaard e il rigore parato da Maignan a Larsen. Con questa vittoria la Francia chiude il girone a punteggio pieno e ai sedicesimi affronterà la Svezia. Secondo posto per la Norvegia che affronterà quindi la Costa d'Avorio.