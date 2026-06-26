Il Senegal travolge l'Iraq e a sorpresa può rientrare tra le migliori terze e qualificarsi

Il Senegal travolge l'Iraq e a sorpresa può rientrare tra le migliori terze e qualificarsiTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:06Mondiali
di Pierpaolo Matrone

Missione compiuta per il Senegal, che a Toronto supera con un netto 5-0 l'Iraq e rilancia con forza le proprie ambizioni ai Mondiali 2026. I tre punti, uniti a una differenza reti molto favorevole, portano i Leoni della Teranga a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale come una delle migliori terze, mentre per l'Iraq il torneo si chiude con tre sconfitte in altrettante partite e zero punti in classifica.