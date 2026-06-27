Mondiali, che favola: Capo Verde si qualifica! Uruguay ko con la Spagna
Colpo grosso della Spagna, che chiude a quota 7 punti il suo girone battendo per 1-0 l'Uruguay. Di Baena, al 42', il gol che ha deciso l'incontro disputato nella notte italiana all'Estadio Akron di Zapopan, sull'ennesimo svarione di Muslera (poi sostituito da Bielsa). La Celeste, che era data sicuramente in una versione non certo brillantissima, è comunque a sorpresa subito fuori dal Mondiale.
Nell'altra gara del Gruppo H, giocata al medesimo orario, Capo Verde conquista invece una clamorosa qualificazione ottenendo un pareggio -il terzo - contro l'Arabia Saudita tra le mura del NRG Stadium di Houston e chiudendo quindi al secondo posto in classifica. Una delle storie sicuramente più belle di questo Mondiale.
Mondiali, Gruppo H: favola Capo Verde
Spagna 7
Capo Verde 3
Uruguay 2
Arabia Saudita 2
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
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