Riscatto Belgio, 5-1 alla Nuova Zelanda e 1° posto: De Bruyne gol e show, Lukaku gol e assist
Il Belgio si qualifica da primo del girone G ai sedicesimi dei Mondiali 2026, davanti all'Egitto che viene fermato dall'Iran. Sono questi i verdetti che arrivano all'alba di questo sabato. I Diavoli Rossi hanno battuto per 5-1 la Nuova Zelanda nell'ultima giornata della fase a gironi, mentre la Nazionale iraniana ha pareggiato 1-1 con l'Iran, che chiude terzo in classifica ed è vicino all'eliminazione.
Belgio, i 'napoletani' De Bruyne e Lukaku protagonisti
Il Belgio domina, De Bruyne regala grandi giocate, ma è Trossard ad andare a segno al 28' e al 50'. Poi arriva il gol di KDB - a segno per tre mondiali, nessuno come lui nella storia del Belgio, con un gran diagonale da fuori. Nel finale subentrando c'è gioia anche per Lukaku che prima segna di testa in area e poi serve l'assist a Saelemaekers. Nel mezzo la rete della bandiera di Just. Il gruppo G si chiude quindi con il Belgio primo con 5 punti in classifica, che si qualifica ai sedicesimi di finale insieme all'Egitto, secondo a quota 4.
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Nuova Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Payne (64' Callum McCowatt), Bindon, Surman, Cacace; Stamenic, Bell (64' Michael Boxall); Thomas (45' Ben Old), Singh (45' Jesse Randall), Just; Wood. All.: Darren Bazeley
Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, de Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku (56' Matias Fernandez-Pardo), De Bruyne, Trossard; Charles de Ketelaere (subentrati nella ripresa: Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers). All.: Domenico Tedesco
Arbitro: Adham Makhadmeh (Giordania)
Marcatori: 28' Leandro Trossard (B), 50' Leandro Trossard (B), Kevin De Bruyne (B), Romelu Lukaku (B), Alexis Saelemaekers (B), Chris Wood (N)
Ammoniti: Marko Stamenic (N), Elijah Just (N)
Serie A Enilive 2026-2027
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