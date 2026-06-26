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Norvegia-Francia, le formazioni: c'è Ostigard, out Haaland. Mbappé da '9'

Norvegia-Francia, le formazioni: c'è Ostigard, out Haaland. Mbappé da '9'TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:58Mondiali
di Pierpaolo Matrone
Norvegia e Francia, già qualificate, nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali si giocano il primo posto nel raggruppamento.

Queste le formazione ufficiali di Norvegia-Francia, gara valida per il gruppo I dei mondiali. Turnover importante per gli scandinavi, con Haaland che parte dalla panchina, mentre la Francia schiera quasi la formazione tipo con solo qualche innesto.

Norvergia 4-3-3: Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgaard; Bobb, Larsen, Schjelderup.

Francia 4-2-3-1: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, T.Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembélé, Olise, Doue; Mbappé.