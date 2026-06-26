Ufficiale
Norvegia-Francia, le formazioni: c'è Ostigard, out Haaland. Mbappé da '9'
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Norvegia e Francia, già qualificate, nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali si giocano il primo posto nel raggruppamento.
Queste le formazione ufficiali di Norvegia-Francia, gara valida per il gruppo I dei mondiali. Turnover importante per gli scandinavi, con Haaland che parte dalla panchina, mentre la Francia schiera quasi la formazione tipo con solo qualche innesto.
Norvergia 4-3-3: Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgaard; Bobb, Larsen, Schjelderup.
Francia 4-2-3-1: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, T.Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembélé, Olise, Doue; Mbappé.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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