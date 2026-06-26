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Senegal-Iraq, le formazioni: Thiaw esclude Koulibaly

Senegal-Iraq, le formazioni: Thiaw esclude KoulibalyTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:11Mondiali
di Pierpaolo Matrone
Senegal e Iraq sono ultimi nel girone, ma con un successo di larga misura potrebbero rientrare tra le migliori terze dei Mondiali.

Novanta minuti che valgono una stagione. Il Senegal si gioca gran parte delle proprie possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale nella delicata sfida contro l'Iraq. I Leoni della Teranga, attualmente terzi nel girone, sono obbligati a conquistare i tre punti e a segnare tanti gol per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Entrambe a zero punti fin qui nel raggruppamento, c'è ancora la possibilità di qualificarsi perché con tre punti e una differenza reti non troppo negativa sia Senegal che Iraq potrebbero qualificarsi tra le migliori terze. Nessun 'italiano' titolare: Assane Diao è in panchina nel Senegal. Out anche Koulibaly. Di seguito i due schieramenti.

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Gueye, Diarra; Mbaye, Camara, Mané; Sarr CT: Pape Thiaw

IRAQ (4-1-4-1): Basil; Putros, Hashim, Sulaka, Doski; Al Ammari; Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem; Al Hamadi CT: Graham Arnold