Senegal-Iraq, le formazioni: Thiaw esclude Koulibaly
Novanta minuti che valgono una stagione. Il Senegal si gioca gran parte delle proprie possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale nella delicata sfida contro l'Iraq. I Leoni della Teranga, attualmente terzi nel girone, sono obbligati a conquistare i tre punti e a segnare tanti gol per continuare a sperare nel passaggio del turno.
Entrambe a zero punti fin qui nel raggruppamento, c'è ancora la possibilità di qualificarsi perché con tre punti e una differenza reti non troppo negativa sia Senegal che Iraq potrebbero qualificarsi tra le migliori terze. Nessun 'italiano' titolare: Assane Diao è in panchina nel Senegal. Out anche Koulibaly. Di seguito i due schieramenti.
SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Gueye, Diarra; Mbaye, Camara, Mané; Sarr CT: Pape Thiaw
IRAQ (4-1-4-1): Basil; Putros, Hashim, Sulaka, Doski; Al Ammari; Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem; Al Hamadi CT: Graham Arnold
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro