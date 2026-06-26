Scozia fuori dalle migliori terze, ma non ancora eliminata: in cosa deve sperare McTominay

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McTominay dovrà sperare in combinazioni favorevoli dagli altri gironi, con Algeria e Croazia che potrebbero ancora scivolare fuori

Il successo del Senegal contro l'Iraq ha cambiato nuovamente gli equilibri nella corsa ai sedicesimi di finale dei Mondiali. La nazionale africana, grazie al netto 5-0, ha infatti scavalcato la Scozia nella graduatoria delle migliori terze, spingendo la Tartan Army fuori dalle prime otto posizioni utili per accedere alla fase a eliminazione diretta. La squadra di Steve Clarke era già reduce da una pesante battuta d'arresto contro il Brasile, capace di imporsi 3-0 e di ridimensionare le ambizioni scozzesi. Con tre punti e una differenza reti di -3, la Scozia resta ancora formalmente in corsa, ma la situazione si è fatta decisamente più complicata dopo gli ultimi risultati.

McTominay spera in Algeria e Croazia

Il Senegal, campione d'Africa, ha sfruttato al massimo l'ultima occasione del girone, portandosi a quota tre punti con una differenza reti favorevole. Un risultato che lo proietta vicino alla qualificazione e lascia invece la Scozia tra le quattro terze che, al momento, sarebbero eliminate. Non tutto, però, è ancora deciso. La Tartan Army dovrà sperare in combinazioni favorevoli dagli altri gironi, con Algeria e Croazia che potrebbero ancora scivolare fuori dalla zona qualificazione. La speranza resta viva, ma il margine d'errore è ormai praticamente nullo.