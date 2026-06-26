Scozia fuori dalle migliori terze, ma non ancora eliminata: in cosa deve sperare McTominay
Il successo del Senegal contro l'Iraq ha cambiato nuovamente gli equilibri nella corsa ai sedicesimi di finale dei Mondiali. La nazionale africana, grazie al netto 5-0, ha infatti scavalcato la Scozia nella graduatoria delle migliori terze, spingendo la Tartan Army fuori dalle prime otto posizioni utili per accedere alla fase a eliminazione diretta. La squadra di Steve Clarke era già reduce da una pesante battuta d'arresto contro il Brasile, capace di imporsi 3-0 e di ridimensionare le ambizioni scozzesi. Con tre punti e una differenza reti di -3, la Scozia resta ancora formalmente in corsa, ma la situazione si è fatta decisamente più complicata dopo gli ultimi risultati.
McTominay spera in Algeria e Croazia
Il Senegal, campione d'Africa, ha sfruttato al massimo l'ultima occasione del girone, portandosi a quota tre punti con una differenza reti favorevole. Un risultato che lo proietta vicino alla qualificazione e lascia invece la Scozia tra le quattro terze che, al momento, sarebbero eliminate. Non tutto, però, è ancora deciso. La Tartan Army dovrà sperare in combinazioni favorevoli dagli altri gironi, con Algeria e Croazia che potrebbero ancora scivolare fuori dalla zona qualificazione. La speranza resta viva, ma il margine d'errore è ormai praticamente nullo.
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