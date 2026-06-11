Cerimonia d'apertura Mondiale interrotta per il Tg: polemiche contro la Rai

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Proteste in Messico, ma proteste anche in Italia, in questo caso sul web. Se la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 è stata attorniata dalle manifestazioni degli insegnanti a Città del Messico, le polemiche sui social del Bel Paese nascono dalla scelta della Rai di interrompere la diretta proprio durante uno dei momenti più attesi dello spettacolo. Rai 1 ha infatti trasmesso soltanto i primi dieci minuti dell’evento, lasciando poi spazio al Tg1 dalle 20 alle 20:30. Una decisione che ha provocato numerose reazioni sui social, con gli utenti scatenati sui social network contro la televisione di Stato. L’interruzione è arrivata mentre Shakira, una delle protagoniste principali dello show, era nel pieno della propria esibizione. A rendere ancora meno efficace la trasmissione è stato un audio disturbato e quasi ambientale.

Cerimonia apertura Mondiale: polemiche in Italia

La diretta è ripresa poco dopo le 20:30, consentendo al pubblico di seguire la parte conclusiva della cerimonia, terminata prima delle 21 per lasciare spazio a Messico-Sudafrica, gara inaugurale della Coppa del Mondo. Sul terreno di gioco, lo spettacolo si era aperto con un pallone dorato al centro del campo, trasformato successivamente in una gigantesca Coppa del Mondo. I ballerini in abiti tradizionali hanno ripercorso la storia del Messico e della sua civiltà millenaria, prima di lasciare il palco a Shakira. La cantante colombiana ha presentato insieme a Burna Boy “Dai Dai”, il nuovo brano ufficiale della competizione. Andrea Bocelli ha invece interpretato “Dna”, inno dei Mondiali 2026. Tra gli altri artisti presenti, Alejandro Fernández ha cantato l’inno nazionale messicano, mentre Ryan Castro e J Balvin si sono esibiti insieme.