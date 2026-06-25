Crollo Scozia contro il Brasile, i tabloid: "Merita di andare a casa! McTominay anonimo"

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La Scozia di Scott McTominay nella notte è stata sconfitta con un pesante 3-0 dal Brasile di Carlo Ancelotti

La Scozia di Scott McTominay, che nella notte è stata sconfitta con un pesante 3-0 dal Brasile di Carlo Ancelotti, finisce nel mirino della stampa inglese dopo il deludente cammino al Mondiale 2026. Durissimo il giudizio del Telegraph, che non usa mezzi termini: 'L'unico posto in cui McTominay e la Scozia meritano di andare è a casa'.

McTominay attaccato dai tabloid: "Anonimo"

Il quotidiano britannico attacca anche il centrocampista del Napoli: "La Scozia si è dimostrata ancora una volta un’arma lenta in attacco, con Scott McTominay completamente anonimo e Lawrence Shankland deludente. Ma ora, a questa inefficacia si è aggiunta una difesa disastrosa". Infine rincara poi la dose con un'altra stoccata: 'Il fatto che siano ancora in gioco la dice lunga sull'assurdità di questo Mondiale steroideo', criticando apertamente il nuovo format della competizione."