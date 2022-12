Domani Camerun-Brasile, Anguissa carico: "È il tipo di gara per cui facciamo questo lavoro"

Zambo Anguissa, centrocampista del Camerun, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro il Brasile

© foto di www.imagephotoagency.it

Zambo Anguissa, centrocampista del Camerun, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro il Brasile, mostrando pochi timori reverenziali: "È il tipo di partita per cui facciamo questo lavoro. È super difficile, ma anche super eccitante, vogliamo giocarcela, faremo di tutto per dare il meglio di noi stessi".