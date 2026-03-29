Francia, il ct Deschamps chiarisce: "Rabiot verrà tenuto a riposo per precauzione"

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Il commissario tecnico Didier Deschamps ha preferito non correre rischi.

Stop in via precauzionale per Adrien Rabiot, che ha saltato la rifinitura con la France national football team a causa di un colpo al ginocchio. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha preferito non correre rischi, motivo per cui il centrocampista dovrebbe saltare anche l’amichevole contro la Colombia national football team.

Le parole di Deschamps e il rientro

"Adrien Rabiot, per precauzione, verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio", queste le parole del CT francese in conferenza stampa. Il centrocampista dovrebbe comunque tornare a breve a disposizione e nei prossimi giorni è atteso il rientro a Milanello.