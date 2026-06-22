Ufficiale Francia-Iraq, le formazioni ufficiali: Deschamps non rinuncia a Rabiot

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Sono state rese note le scelte di formazione degli allenatori per il match tra Francia e Iraq, valido per il secondo turno dl Gruppo I dei Mondiali. Nei blues, Didier Deschamps non rinuncia ad Adrien Rabiot in mediana, mentre in attacco si affida al trio Olise-Dembelé-Barcola che agirà alle spalle della punta Mbappé. Tra i volti noti alla Serie A, sono presenti anche Maignan e Manu Koné nell'undici titolare.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Barcola; Mbappé. Commissario tecnico: Didier Deschamps

IRAQ (4-2-3-1): Basil; Ali, Tahseen, Ashem, Doski; Al Ammari, Ismael; Bayesh, Iqbal, Qasem; Hussein. Commissario tecnico: Amir Ghalenoei

La classifica del Gruppo I:

1. Norvegia 3 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito (1 partita giocata)

2. Francia 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito (1 partita giocata)

3. Senegal 0 punti, 1 gol fatto e 3 gol subiti (1 partita giocata)

4. Iraq 0 punti, 1 gol fatto e 4 gol subiti (1 partita giocata)