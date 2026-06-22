Argentina, Messi: "Al Mondiale sempre gare intense. Record di gol? Se segnavo il rigore..."
Lionel Messi, attaccante dell'Argentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della FIFA dopo la vittoria per 2-0 contro l'Austria arrivata proprio grazie alla sua doppietta: "Sono molto felice per la vittoria soprattutto, è stato importantissimo. Una partita dura in cui abbiamo anche sofferto un po'. È una vittoria che ci dà tranquillità per quello che verrà. Questi sono i Mondiali: partite dure, intense, equilibrate. Siamo felici per i sei punti che abbiamo fatto e per la qualificazione".
Hai fatto 18 gol ai Mondiali: qual è il tuo preferito?
"Adesso non li ricordo tutti, sono un po' stanco e devo recuperare le forze (sorride, ndr). Voglio godermi questo momento e stare con i miei compagni".
5 gol per cominciare i Mondiali: non si poteva fare meglio:
"È spettacolare tutto questo. Con il rigore potevo fare anche più gol. Però sono davvero felice per il risultato e per la partecipazione al lavoro della squadra".
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