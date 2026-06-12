Italia ai Mondiali, la battuta del Pres. Fifa: "Allargare a 64? Forse a 208 si qualifica!"

Italia ai Mondiali, la battuta del Pres. Fifa: "Allargare a 64? Forse a 208 si qualifica!"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Mondiali
di Redazione Tutto Napoli.net
Italia ai Mondiali, arriva la battuta del presidente Fifa Gianni Infantino

La ferita della mancata partecipazione al Mondiale brucia ancora di più in questi giorni in Italia. Nonostante questo, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha provato ad ironizzare parlando dell'Italia ai microfoni di CazéTV, scherzando sul possibile allargamento del Mondiale:

"Vedremo come andrà questo Mondiale con 48 nazionali. È chiaro che si tratta di un evento molto grande. Abbiamo già discusso anche dell'ipotesi di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La proposta è stata presentata al Consiglio FIFA, ma prima godiamoci questo primo Mondiale a 48 nazionali. Forse con 64 squadre l'Italia riuscirebbe a qualificarsi... Potremmo anche portarle a 208 e vedere se si qualifica."