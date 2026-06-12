Larin riprende la Bosnia: pari all'esordio per il Canada

Larin riprende la Bosnia: pari all'esordio per il CanadaTuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:59Mondiali
di Antonio Noto
Canada-Bosnia 1-1 al Mondiale 2026: Larin risponde a Lukic, decisivo Kolasinac.

La prima sfida del gruppo B del Mondiale 2026 tra Canada e Bosnia ed Erzegovina termina 1-1 al BMO Field di Toronto. Gli ospiti partono meglio e sbloccano il match con Lukic, bravo a sfruttare la sponda di Kolasinac sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Larin salva il Canada, Kolasinac protagonista per la Bosnia

Nella ripresa il Canada aumenta la pressione, crea numerose occasioni e trova il pareggio con Larin su assist di Kone dopo l'ingresso di Promise David. La Bosnia resiste nel finale e conquista un punto prezioso nonostante il forcing dei padroni di casa.