Larin riprende la Bosnia: pari all'esordio per il Canada
TuttoNapoli.net
Canada-Bosnia 1-1 al Mondiale 2026: Larin risponde a Lukic, decisivo Kolasinac.
La prima sfida del gruppo B del Mondiale 2026 tra Canada e Bosnia ed Erzegovina termina 1-1 al BMO Field di Toronto. Gli ospiti partono meglio e sbloccano il match con Lukic, bravo a sfruttare la sponda di Kolasinac sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Larin salva il Canada, Kolasinac protagonista per la Bosnia
Nella ripresa il Canada aumenta la pressione, crea numerose occasioni e trova il pareggio con Larin su assist di Kone dopo l'ingresso di Promise David. La Bosnia resiste nel finale e conquista un punto prezioso nonostante il forcing dei padroni di casa.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Mondiali
UfficialeCanada-Bosnia, le formazioni ufficiali: 4 "italiani" titolari, il gioiellino Alajbegovic in panchina
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com