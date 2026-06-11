Tuttonapoli Mondiali, la guida al Gruppo C: McTominay sogna tra il super-Marocco ed il Brasile

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Mondiali 2026: la guida dettagliata gruppo per gruppo con favorite, formazioni tipo e curiosità

Con 48 partecipanti e 104 partite in calendario, il Mondiale 2026 promette spettacolo fin dal primo turno. Il Gruppo C mette subito in scena una delle grandi favorite per il titolo: il Brasile di Carlo Ancelotti. A contendergli il primato ci saranno il sorprendente Marocco, la debuttante Haiti e una Scozia pronta a giocarsi le proprie carte. Un girone che sembra avere una favorita designata ma che potrebbe nascondere diverse insidie. Ecco la nostra analisi completa.

MONDIALE 2026 | GRUPPO C

GIRONE C: Brasile • Marocco • Haiti • Scozia

Brasile - Il Girone C è tra i più attesi. Carlo Ancelotti debutta sulla panchina del Brasile in un Mondiale ed in bacheca gli manca solo la ‘O Hexa’, “la sesta” come la chiamano da quelle parti. Un titolo che in Brasile manca 24 anni: digiuno più lungo al pari di quello che ci fu tra il terzo titolo del ’70 e il quarto dell’94. Ancelotti porta il suo calcio pragmatico in un mondo basato sulle individualità ed in attacco c'è l'imbarazzo della scelta intorno al punto fermo Vinicius. Raphinha, ma anche Martinelli, il duttile Matheus Cunha e il vice-capocannoniere della Premier Igor Thiago. Gli occhi di tutti, però, saranno rivolti a Neymar. La Seleção ha chiuso le qualificazioni CONMEBOL al quinto posto – un risultato che ha fatto molto discutere. La difesa resta un punto interrogativo, mancherà anche Wesley, ma con Ancelotti la squadra si è ritrovata. La pressione mediatica però in Brasile è enorme.

Formazione tipo Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Cunha, Vinicius; Igor Thiago. CT: Ancelotti.

Marocco - Dopo il quarto posto in Qatar 2022 e la controversa vittoria in Coppa d'Africa, il Marocco è entrato definitivamente nell'élite del calcio mondiale. Il percorso di qualificazione è stato dominante con tutte vittorie e solo due gol subiti. Tutti i reparti sono coperti con qualità e profondità, consentendo a Ouahbi di poter variare e ruotare gli interpreti. Hakimi è uno dei migliori terzini del pianeta, Amrabat detta i tempi a centrocampo. Tra le novità figura Ayyoub Bouaddi: il talentuosissimo centrocampista classe 2007 del Lille è esploso nell'ultima Ligue 1 Sfidare il Brasile al primo turno è un banco di prova immediato, ma i Leoni dell'Atlante non hanno paura di nessuno.

Marocco Probabile formazione (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ouanhi, Amrabat, El Aynaoui; Brahim Diaz, El Kaabi, Talbi. All. Ouahbi

Stella: Achraf Hakimi

Scozia - Ritrova il mondiale a distanza di 28 anni: l’ultima partecipazione risaliva infatti al 1998. Clarke guida una squadra con i big che arrivano dalla Serie A: McTominay, Ferguson, anche Gilmour senza l'infortunio. Il capitano McTominay, protagonista a Napoli, porta esperienza, leadership e qualità al centro del campo. La Scozia resta, però, priva di un grande nome davanti, con Shankland (autore di una stagione estremamente positiva con gli Hearts) e Adams in lotta per una maglia da titolare. L’obiettivo per la Nazionale 43esima nel Ranking FIFA sarà sfatare una vera e propria maledizione: in otto partecipazioni, infatti, la Scozia non ha mai superato la fase a gironi.

Scozia Probabile formazione (4-1-4-1): Kelly; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams. All. Clarke

CT: Steve Clarke

Stella: Scott McTominayi)

Haiti - Ritrova un Mondiale che le mancava da 52 anni, dalla prima – e fin qui unica – partecipazione. Migné ha costruito una squadra con base nei campionati centroamericani. La sola presenza è un traguardo storico, ma Haiti non andrà a fare la comparsa perchè negli ultimi anni è aumentato il numero di giocatori haitiani protagonisti nei principali campionati europei. Il leader è Nazon, 44 gol in Nazionale, ma occhio a Wilson Isidor, attaccante del Sunderland, e Jean-Ricner Bellegard centrocampista del Wolverhapton.

Haiti Probabile formazionei (4-2-3-1): Placide; Arcus, Adè, Delcroix, Lacroix; Bellegarde, Pierre; Deedson, Casimir, Providence; Pierrot. All. Mignè

CT: Sébastien Migné

Stella: Duckens Nazon