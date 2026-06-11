Tuttonapoli Mondiali, la guida al Gruppo F: la macchina da gol Olanda ed il Giappone 'europeo'

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Mondiali 2026: la guida dettagliata gruppo per gruppo con favorite, formazioni tipo e curiosità

Il calcio mondiale si prepara a vivere il torneo più ricco e globale di sempre. Quest'oggi si parte ed il Gruppo F propone uno degli incroci tecnicamente più affascinanti della fase iniziale. Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia si contenderanno la qualificazione in un girone che promette equilibrio e partite di alto livello. Gli Oranje partono davanti a tutti, ma le inseguitrici hanno qualità sufficienti per mettere in discussione ogni pronostico. Ecco l'analisi dettagliata del gruppo.

MONDIALE 2026 | GRUPPO F

GIRONE F: Olanda • Giappone • Svezia • Tunisia

Olanda - Il Girone F è uno dei più equilibrati del torneo, ma l'Olanda - 7a nazionale del ranking Fifa - è la favorita logica: Koeman ha trovato gli equilibri giusti. Gli Oranje hanno chiuso il proprio girone senza sconfitte, perdendo punti soltanto nei due pareggi per 1-1 contro la Polonia seconda classificata. Un percorso dominante, certificato anche dalle 27 reti realizzate in tutto il girone. Un 4-2-3-1 molto offensivo, rappresentato da Dumfires, terzino capace di diventare attaccante. Van Dijk è ancora uno dei migliori difensori al mondo, De Jong-Gravenberch danno garanzie a centrocampo, Gakpo e Depay garantiscono gol e Malen arriva con uno score incredibile. A caccia di minuti l'azzurro Lang, chiamato a sorpresa. Il Giappone nella seconda giornata però è una trappola potenziale.

Formazione tipo Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Aké; De Jong, Gravenberch; Malen, Kluivert, Gakpo; Depay. CT: Koeman.

CT: Ronald Koeman

Stella: Virgil van Dijk

Giappone - Moriyasu, l'artefice delle imprese in Qatar, porta un Giappone cresciuto ulteriormente e 18esimo nel ranking Fifa. Arrivano al Mondiale prima di tutti, ospitanti escluse ovviamente, con un percorso perfetto e dominante. L'impennata del movimento è evidente: dai 4 giocatori in Europa del 2010 si è passati ad appena 3 elementi che militano in Giappone. La squadra è evoluta, i ritmi sono altissimi e non manca la qualità. Kubo è maturato alla Real Sociedad, Nakamura è emerso come nuova stella. Il pressing altissimo e la velocità nelle transizioni sono le armi principali. Tra i pali ci sarà Zion Suzuki, portiere che in queste due stagioni abbiamo ammirato a Parma.

Formazione tipo Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Taniguchi, Tomiyasu; Doan, Endo, Tanaka, J. Ito; Kubo, Kamada; Ueda. CT: Moriyasu.

CT: Hajime Moriyasu

Stella: Takefusa Kubo

Svezia - Potter, ex Brighton e Chelsea, guida una Svezia rinnovata ma reduce da tanti alti e bassi. Arriva al mondiale in maniera folle: ultima nel girone, senza vittorie, ma agli spareggi grazie alla Nations League, battendo Ucraina e Polonia. La stella è Isak, uno degli attaccanti più completi d'Europa, ma da capire in quali condizioni, Gyökeres in forma può incidere su qualsiasi difesa, ma la rosa manca di profondità e qualità nei vari ruoli. L'esperienza però può aggiungere qualcosa.

Probabile formazione (3-4-2-1): Johansson; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Svensson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Elanga, Nygren; Gyokeres. All. Potter

CT: Graham Potter

Stella: Alexander Isak

Tunisia - Terza partecipazione di fila, a testimonianza di una qualità che cresce anno dopo anno. Lamouchi guida una Tunisia organizzata e difficile da battere: arriva con un percorso da 28 punti su 30 raccolti, senza subire neanche un gol. Skhiri è il giocatore più continuo e qualitativo del gruppo. Con Mejbri (Burnley) e Gharbi (Augsburg), i nordafricani hanno qualità nel mezzo. Un'altra colonna della squadra è Ali Abdi, uno dei leader dello spogliatoio.

Formazione tipo Tunisia (4-3-3): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Ali Abdi; Khedira, Skhiri, Hannibal Mejbri; Tounekti, Elloumi, Ayari.

CT: Sabri Lamouchi

Stella: Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte)