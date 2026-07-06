Mondiali, Messico eliminato dall'Inghilterra: all'Azteca finisce 3-2
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Decisiva la doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo e il rigore trasformato da Harry Kane
L'Inghilterra conquista i quarti di finale del Mondiale 2026 battendo il Messico 3-2 allo stadio Azteca dopo una partita ricca di emozioni. Decisiva la doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo e il rigore trasformato da Harry Kane nella ripresa, nonostante l'espulsione di Quansah che ha lasciato i Three Lions in dieci uomini.
Monodiali, sarà Inghilterra-Norvegia ai quarti
Inutile per i padroni di casa le reti di Quiñones e Jiménez. La squadra di Thomas Tuchel sfiderà ora la Norvegia di Erling Haaland per un posto in semifinale.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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