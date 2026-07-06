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Messico-Inghilterra, le formazioni ufficiali: le scelte di Aguirre e Tuchel

Messico-Inghilterra, le formazioni ufficiali: le scelte di Aguirre e TuchelTuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:50Mondiali
di Francesco Carbone
Messico e Inghilterra si affrontano negli ottavi di finale dei Mondiali per conquistare un posto ai quarti. Ecco le formazioni ufficiali

Dopo le qualificazioni di Marocco, Francia e Norvegia ai quarti di finale, il programma degli ottavi dei Mondiali prosegue con una delle sfide più attese: quella tra il Messico di Javier Aguirre e l'Inghilterra guidata da Thomas Tuchel. In palio c'è un posto tra le migliori otto della competizione. Di seguito le formazioni ufficiali del match: 

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jiménez, Quinones. Ct: Aguirre.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Quansah, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.