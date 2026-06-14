Mondiali, la Scozia vince dopo 36 anni. McGinn: "Spero che i bambini siano orgogliosi di noi"

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McGinn trascina la Scozia: prima vittoria ai Mondiali dopo 36 anni contro Haiti.

Una conclusione deviata di McGinn regala alla Scozia la prima vittoria ai Mondiali da Italia 90. Un’attesa lunga 36 anni che si è infranta questa notte contro Haiti e che porta la firma del centrocampista dell’Aston Villa, che proprio grazie al suo gol ha portato i suoi in vetta al Gruppo C dopo l'1-1 tra Brasile e Marocco. Per questo motivo il compagno di nazionale di Scott McTominay non ha potuto trattenere la propria emozione intervistato nel post partita ai microfoni di BBC Sport.

Queste le parole di McGinn: “Non è stato il mio gol migliore, ma chi se ne importa. Haiti è una buona squadra, noi avremmo potuto giocare meglio. Abbiamo fatto molta fatica per vincere, ma dovevamo farlo a tutti i costi e l’abbiamo fatto. Sono al settimo cielo.

Una generazione di tifosi non ha mai visto niente del genere, ma stamattina ho provato un immenso orgoglio nel vedere tutti quei bambini andare allo stadio con la maglia della Scozia e il volto dipinto. Spero che quei bambini siano orgogliosi di noi come lo sono io. Questo ci da la carica per affrontare il Marocco”.