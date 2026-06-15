Mondiali, la Spagna parte male! Muro del Capo Verde, finisce 0-0

Mondiali, la Spagna parte male! Muro del Capo Verde, finisce 0-0TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Mondiali
di Davide Baratto
Mondiali 2026, Spagna-Capo Verde 0-0: i ragazzi di De La Fuente sbattono sul muro della nazionale africana. Protagonista il portiere 40enne Vozinha

Dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta arriva la sorpresa più grande di questo inizio dei Mondiali 2026: falsa partenza della Spagna che pareggia 0-0 contro Capo Verde. I campioni d'Europa in carica giocano quasi tutta la partita nella metà campo avversaria, registrando infatti un 74% di possesso palla, e andando tante volte al tiro: 27 conclusioni di cui 7 nello specchio, con un totale di 2.30xG. Il muro della nazionale africana però non cede, anche e soprattutto grazie alle parate del portiere 40enne Vozinha. Solo un punto quindi all'esordio per i ragazzi di De La Fuente.

Gruppo G:

Spagna 0-0 Capo Verde

Arabia Saudita-Uruguay, 16 giugno ore 00:00