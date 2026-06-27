Napoli ai Mondiali, una tradizione che dura da 16 anni: da Quagliarella a Lukaku e De Bruyne, gol azzurri in cinque edizioni consecutive

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Da Sudafrica 2010 agli Stati Uniti 2026, un calciatore del Napoli ha segnato in ogni Mondiale degli ultimi sedici anni.

C'è un filo rosso — o meglio, azzurro — che attraversa cinque edizioni consecutive dei Mondiali. Da Sudafrica 2010 fino agli Stati Uniti, Canada e Messico 2026, un calciatore del Napoli ha segnato almeno un gol in ogni Coppa del Mondo degli ultimi sedici anni. Una tradizione straordinaria che racconta non soltanto la qualità dei singoli, ma la crescita costante di un club capace di attrarre e formare campioni di livello mondiale in ogni ciclo della propria storia recente.

Il tabellone dei gol azzurri ai Mondiali: da Quagliarella a Mertens, passando per Higuain e Zielinski

La lista è un viaggio emozionante nella storia recente del Napoli e del calcio mondiale. Si parte con Fabio Quagliarella, che timbra il cartellino contro la Slovacchia a Sudafrica 2010. Quattro anni dopo, a Brasile 2014, è Gonzalo Higuain a lasciare il segno contro il Belgio. A Russia 2018 tocca a Dries Mertens colpire Panama, mentre a Qatar 2022 è Piotr Zielinski a firmare il gol contro il Messico. Cinque edizioni, cinque protagonisti diversi, una continuità impressionante che poche squadre al mondo potrebbero vantare.

Lukaku e De Bruyne, doppio sigillo del Napoli a USA 2026: la tradizione azzurra continua

Il capitolo più recente di questa straordinaria tradizione è anche il più ricco. A Stati Uniti, Canada e Messico 2026, non uno ma ben due calciatori del Napoli segnano nella stessa partita: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne devastano la Nuova Zelanda nella vittoria del Belgio per 5-1, regalando al club partenopeo una doppia firma sul Mondiale. Per il quinto torneo consecutivo, dunque, il Napoli lascia la propria impronta sulla Coppa del Mondo. Una tradizione che è ormai storia.