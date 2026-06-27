De Bruyne, gol storico ai Mondiali e dedica commovente: il tatuaggio con i nomi dei figli

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Il centrocampista del Napoli segna nella cinquina del Belgio contro la Nuova Zelanda e diventa il primo belga a segnare in tre diverse edizioni dei Mondiali

Notte da sogno per i due azzurri ai Mondiali 2026. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati assoluti protagonisti nella netta vittoria del Belgio sulla Nuova Zelanda per 5-1, con entrambi i calciatori del Napoli a referto. De Bruyne ha firmato il gol del 3-0 al 66' con un pregevole tiro dal limite dell'area dopo un astuto dribbling, mentre Lukaku ha contribuito con una rete e un assist. Con quella marcatura, KDB è entrato nella storia del calcio belga: nessun giocatore dei Diavoli Rossi aveva mai segnato in tre edizioni diverse della Coppa del Mondo, dopo le reti del 2014 e del 2018.

L'esultanza di De Bruyne ai Mondiali: il tatuaggio con i nomi dei figli Mason, Rome e Suri

Dopo il gol, De Bruyne ha esultato indicandosi il braccio destro, scatenando la curiosità di milioni di tifosi. Il gesto ha una spiegazione semplice e toccante: sul braccio sono tatuati i nomi dei suoi tre figli avuti dalla moglie Michèle Lacroix — Mason, Rome e Suri — e ogni volta che segna, KDB dedica la rete a loro. Un momento di pura emozione, arricchito dal cuore che il campione ha mandato in tribuna alla moglie Michèle, presente sugli spalti, al momento del terzo gol belga.

De Bruyne papà di famiglia ai Mondiali: "Voglio che siano con me, devono godersi il torneo"

Il legame con la famiglia è da sempre una priorità per Kevin De Bruyne, anche durante le grandi competizioni internazionali. Nei mesi scorsi il centrocampista del Napoli aveva dichiarato di aver già preso accordi affinché moglie e figli potessero seguirlo negli Stati Uniti per tutta la durata dei Mondiali 2026. "Non resteranno a Seattle", aveva precisato KDB, riferendosi alla sede del ritiro dei Diavoli Rossi. Una scelta di cuore che racconta bene chi è De Bruyne fuori dal campo: campione sul rettangolo verde, padre presente nella vita di tutti i giorni.