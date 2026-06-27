Uruguay, delusione Bielsa: "Non lascio nulla al calcio uruguaiano. Nulla avrà valore!"

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"El Loco" Bielsa completa la spedizione del suo Uruguay al mondiale con una sconfitta contro la Spagna, due punti non bastano per superare i gironi.

"Abbiamo meritato sette punti e ne abbiamo due". Marcelo Bielsa, ct dell'Uruguay, ha riassunto così il cammino dei suoi nelle fasi a gironi del Mondiale. Una conferenza stampa dal sapore di addio, quella tenuta dopo il ko per 1-0 con la Spagna e la conseguente eliminazione: "lo non lascio nulla al calcio uruguaiano. Qualsiasi contributo possa dare un allenatore a un Paese in cui ha lavorato per tre anni non si consolida se non arrivano i risultati. Il quarto posto nelle qualificazioni non ha avuto valore, nemmeno il terzo posto in Coppa America, e questa prestazione non ha bisogno di essere definita. Il mio è stato un passaggio che non ha lasciato nulla", ha esordito.

Una figuraccia quella dell'Uruguay ai Mondiali del 2026, 2 punti raccolti in un girone sicuramente non impossibile. Olivera ha giocato ancora una volta tutta la partita da difensore centrale salvandosi nella disfatta generale nel ruolo ormai inedito con la sua Nazionale ma abbandona il mondiale già ai gironi.