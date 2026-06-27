Lukaku si mette in mostra: entra e fa gol, assist e diventa il belga con più gol Mondiali

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Il centravanti belga entra dalla panchina e in pochi minuti cambia la partita: numeri impressionanti per Big Rom ai Mondiali 2026.

Quando Romelu Lukaku entra in campo, succede sempre qualcosa. Il centravanti del Napoli ha disputato appena 5 minuti contro la Nuova Zelanda, ma sono bastati per lasciare il segno in maniera devastante: un gol, un assist e un'occasione creata nel breve spazio di un cameo che ha fatto esplodere di gioia i tifosi belgi e napoletani. Big Rom ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli attaccanti più letali al mondo quando si tratta di incidere in zona gol, indipendentemente dal minutaggio a disposizione.

Le statistiche di Lukaku che lasciano senza parole: 5 tocchi, 4 passaggi su 4, 3 in area

I numeri di Lukaku contro la Nuova Zelanda sono semplicemente straordinari. In soli 5 minuti il belga ha collezionato 5 tocchi complessivi, completando tutti e 4 i passaggi tentati con una precisione del 100%. Ben 3 dei suoi palloni toccati sono arrivati direttamente nell'area di rigore avversaria, dove Lukaku è come sempre una presenza ingombrante e difficilissima da contenere. Un tiro, un gol, un assist e un'occasione creata: rendimento da fuoriclasse assoluto, condensato in un manciata di minuti sul rettangolo verde.

Lukaku ai Mondiali con De Bruyne: la coppia del Napoli fa sognare il Belgio

La serata di Lukaku si intreccia perfettamente con quella del compagno di squadra al Napoli Kevin De Bruyne, autore di un gol storico che lo ha reso il primo belga a segnare in tre diverse edizioni dei Mondiali. I due azzurri hanno trascinato il Belgio alla vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda, offrendo ai tifosi partenopei uno spettacolo di altissimo livello sul palcoscenico mondiale. Con Lukaku e De Bruyne in questo stato di forma, il Napoli può già pregustare il rientro di due calciatori carichi di entusiasmo e fiducia per la stagione che verrà.