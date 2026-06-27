Uruguay, Olivera dopo l'eliminazione: "Mi sento responsabile, abbiamo fallito"
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Infinito dispiacere per Mathias Olivera dopo l'eliminazione del suo Uruguay alla fase a gironi del campionato del Mondo 2026.
Matias Olivera, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara persa dall'Uruguay contro la Spagna che ha sancito l'eliminazione del Mondiale della nazionale allenata da Bielsa:
"Una delle cose che più mi fa male è il fatto che se avessimo fatto una buona partita l'ultima volta ed io non avessi commesso quel grave errore, le cose sarebbero potute andare diversamente per noi. Però questo è il calcio e bisogna accettarlo. Dispiace molto non essere riusciti a qualificarci alla fase successiva perché siamo venuti qui con altre ambizioni. Abbiamo purtroppo fallito"
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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