Ufficiale Neve e maltempo in Bosnia, cambio di programma per l'Italia: domani si resta a Coverciano

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La variazione è stata richiesta dalla UEFA e accolta dalla FIGC, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche in Bosnia ed Erzegovina.

Cambio di programma per la Nazionale italiana. A differenza di quanto inizialmente previsto, l’allenamento di rifinitura di domani si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano alle ore 11. Nel pomeriggio, poi, la delegazione azzurra partirà regolarmente alle 16:30 in direzione Sarajevo, per poi trasferirsi a Zenica, distante circa un’ora dalla capitale.

Modifiche per il maltempo e nuova agenda

La variazione è stata richiesta dalla UEFA e accolta dalla FIGC, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche in Bosnia ed Erzegovina. Tra neve e pioggia, il terreno di gioco dello stadio di Zenica avrebbe rischiato di deteriorarsi ulteriormente con la rifinitura. Di conseguenza, sono state posticipate anche le attività stampa: il walk around si terrà alle 19:00, seguito dalla conferenza del commissario tecnico Gennaro Gattuso, accompagnato da un calciatore, prevista intorno alle 19:15.