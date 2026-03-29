Neve e maltempo in Bosnia, cambio di programma per l'Italia: domani si resta a Coverciano
Cambio di programma per la Nazionale italiana. A differenza di quanto inizialmente previsto, l’allenamento di rifinitura di domani si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano alle ore 11. Nel pomeriggio, poi, la delegazione azzurra partirà regolarmente alle 16:30 in direzione Sarajevo, per poi trasferirsi a Zenica, distante circa un’ora dalla capitale.
Modifiche per il maltempo e nuova agenda
La variazione è stata richiesta dalla UEFA e accolta dalla FIGC, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche in Bosnia ed Erzegovina. Tra neve e pioggia, il terreno di gioco dello stadio di Zenica avrebbe rischiato di deteriorarsi ulteriormente con la rifinitura. Di conseguenza, sono state posticipate anche le attività stampa: il walk around si terrà alle 19:00, seguito dalla conferenza del commissario tecnico Gennaro Gattuso, accompagnato da un calciatore, prevista intorno alle 19:15.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro