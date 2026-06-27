Uruguay, Bielsa furioso dopo il ko contro la Spagna! Urla alla giornalista nel post: "Sbrigati!"

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Marcelo Bielsa non cerca alibi dopo la clamorosa eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale. I| commissario tecnico della Celeste si è assunto tutte le responsabilità del fallimento, pronunciando parole durissime nei confronti del proprio lavoro. "Non sono riuscito a potenziare la forza dei giocatori dell'Uruguay", ha ammesso l'allenatore argentino, riconoscendo di non essere stato capace di trasformare il valore della rosa in risultati sul campo. Una riflessione che si aggiunge alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, dove ha affermato di non aver lasciato nulla al calcio uruguaiano.

La tensione accumulata durante la serata è emersa anche pochi minuti dopo il triplice fischio. Prima dell'intervista flash obbligatoria con i broadcaster titolari dei diritti televisivi, Bielsa ha perso la pazienza con la giornalista incaricata del collegamento, intimandole in modo brusco di sbrigarsi a iniziare: "Sbrigati a iniziare!", è stato il suo urlo minaccioso. Un episodio che in Spagna ha fatto rapidamente il giro dei media, diventando l'ennesima fotografia del nervosismo del tecnico dopo una delle sconfitte più pesanti della sua carriera.