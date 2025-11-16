Ufficiale Playoff Mondiali, criteri del sorteggio: ecco quando l'Italia conoscerà la propria avversaria

La situazione è ormai chiara: l’Italia non potrà qualificarsi direttamente ai Mondiali 2026, perché per farlo servirebbe un quasi impossibile 9-0 contro la Norvegia stasera a San Siro. Saranno quindi proprio i norvegesi a staccare il pass diretto per la fase finale. La Nazionale di Gennaro Gattuso dovrà giocare gli spareggi per ottenere uno degli ultimi posti disponibili per il Mondiale. Le semifinali e finali playoff si disputeranno in gara secca il 26 e 31 marzo 2026.

Grazie al ranking, l’Italia sarà testa di serie (prima fascia) nel sorteggio, e questo garantisce due vantaggi importanti: smifinale in casa, avversario di quarta fascia, cioè una squadra “ripescata” dalle vincitrici dei gironi di Nations League 2024/25. Se gli Azzurri supereranno la semifinale, affronteranno in finale una nazionale di seconda o terza fascia, sempre in gara secca.

Il sorteggio dei playoff si terrà a Zurigo giovedì 20 novembre 2025 alle ore 13. Una data cruciale per capire il percorso che attende gli Azzurri per evitare la terza esclusione consecutiva dal Mondiale dopo le delusioni Svezia 2018 e Macedonia del Nord 2022.