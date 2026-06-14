Sorpresa a Vancouver: l'Australia batte la Turchia di Montella

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Australia sorpresa al Mondiale 2026: battuta la Turchia, brillano Circati e i giocatori di Serie A.

L’Australia firma una delle prime grandi sorprese del Mondiale 2026, superando con un netto 2-0 la più quotata Turchia al BC Place di Vancouver. Un successo storico per i Socceroos, che tornano a vincere la gara d’esordio nella competizione iridata dopo vent’anni e raggiungono gli Stati Uniti in testa al Girone D, dopo il successo degli americani per 4-1 contro il Paraguay.

Circati protagonista, Yildiz entra nella ripresa

La sfida ha visto in campo diversi protagonisti della Serie A e il migliore è stato il difensore del Parma Alessandro Circati, autore di una prestazione solida nei 90 minuti e fondamentale nel contenere gli attacchi della Turchia. Gara intera anche per l’interista Hakan Calhanoglu, mentre il romanista Zeki Celik è stato sostituito all’81’ da Vincenzo Montella. Kenan Yildiz, inizialmente in panchina, è entrato a inizio secondo tempo, mentre l’attaccante del Sassuolo Cristian Volpato ha seguito tutto il match dalla panchina dell’Australia.