Ufficiale Piaceva al Napoli, ma era fuori portata: Manzambi all'Aston Villa per 60mln

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Una delle sorprese assolute di questa Coppa del Mondo - dove ha messo a segno 3 gol e 2 assist in 4 gare - trova una nuova squadra. Johan Manzambi ha firmato con l'Aston Villa, salutando il Friburgo e il campionato tedesco. Il prezzo dovrebbe essere di 49 milioni di sterline, ovvero quasi 60 milioni che entreranno nelle casse del club. Da tempo piaceva anche al Napoli, ma quest'estate - peraltro dopo i Mondiali - la valuazione s'è gonfiata a dismisura.

Manzambi, piaceva anche al Napoli ma era fuori mercato

Uno dei prospetti più brillanti e talentuosi d'Europa, Manzambi è stato determinante nella corsa della squadra tedesca alla finale di UEFA Europa League lo scorso trimestre, segnando in semifinale per aiutare a teeare l'incontro con Villa a Istanbul. Il centrocampista creativo a 16 cap è stato nominato giovane giocatore della stagione dell'Europa League la scorsa stagione e ha iniziato il suo viaggio calcistico nelle accademie di Servette e Friburgo. Benvenuto, Johan!", si legge. Ecco il comunicato dell'Aston Villa: "L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma di Johan Manzambi. Il ventenne nazionale svizzero, che ha appena rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2026, si unisce per un trasferimento permanente dall'SC Freiburg.