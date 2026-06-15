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Spagna-Capo Verde, le formazioni: Fabian titolare, ecco la scelta su Yamal

Spagna-Capo Verde, le formazioni: Fabian titolare, ecco la scelta su YamalTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:02Mondiali
di Pierpaolo Matrone
Alle 18 scendono in campo Spagna e Capo Verde per il debutto ai Mondiali: di seguito i due schieramenti.

Lamine Yamal e Nico Williams guarderanno dalla panchina, almeno inizialmente, Spagna-Capo Verde, prima gara del Girone H dei Mondiali 2026, in programma alle 18 ore italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il gruppo sarà poi completato da Arabia Saudita-Uruguay, in programma alla mezzanotte italiana.

Il ct iberico Luis De La Fuente rinuncia infatti alle stelle di Barcellona e Atlético Madrid, entrambe al rientro dai rispettivi infortuni. Titolare Gavi, dal 1’ anche il nuovo acquisto del Real Madrid, Cucurella. L’attacco di Capo Verde è guidato da Dailon Livramento, di proprietà dell’Hellas Verona ma in prestito al Casa Pia nell’ultima stagione. Di seguito le formazioni ufficiali.

Spagna (4-4-2): Unai Simon; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente.

Capo Verde (4-4-2): Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Dailon Livramento, Ryan Mendes. Allenatore: Bubista.