Ufficiale Maltempo in Campania, domani scatta l'allerta meteo: vento forte e rischio allagamenti

Allerta meteo gialla in tutta la Campania lunedì 2 novembre: previsti temporali, vento forte, mareggiate e rischio frane.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale per la giornata di lunedì 2 novembre. L'allerta entrerà in vigore alla mezzanotte e resterà attiva fino alle 23.59. Sono previste precipitazioni locali o sparse, anche sotto forma di rovesci e temporali di moderata intensità, accompagnate da forti venti nord-orientali con possibili raffiche. Attenzione anche alle condizioni del mare, che sarà agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Allerta meteo Campania, rischio allagamenti e frane: le raccomandazioni della Protezione Civile

L'avviso evidenzia un rischio idrogeologico localizzato, con possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua e scorrimento delle acque sulle strade. Non si escludono inoltre cadute di massi e frane, anche a causa della fragilità dei terreni dopo le piogge degli ultimi giorni e gli incendi che hanno interessato diverse aree della regione. La Sala Operativa Unificata Regionale (SORU) ha trasmesso l'avviso ai Comuni, raccomandando alle autorità competenti l'attivazione dei Centri Operativi Comunali e l'adozione delle misure di prevenzione previste dai rispettivi piani di Protezione Civile.