Amadeus difende Geolier: “Irrispettoso andarsene! Non c'entra Napoli, è amato ovunque"

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa è tornato sui fischi a Geolier dopo la vittoria della quarta serata dedicata alle cover: “Mi ha fatto male vedere le persone andare via. Mi è capitato vedere la mia squadra perdere ma non sono mai andato via. È una forma di rispetto. Cerchiamo di avere rispetto di tutti. Geolier è un ragazzo, diamo il buon esempio. Sottoscrivo, non mi è piaciuta. Ma voglio sottolineare che non è una questione locale, non è una cosa contro Napoli.

Geolier è amato in tutta Italia, è ascoltato ovunque. Il disappunto fa parte dello spettacolo, ma i fischi li ho trovati ingiusti per lui. Va rispettato il pensiero di chi lo vota. È un talento molto amato: nella somma dei voti se è risultato primo vuol dire che è stato votato. Era una performance confezionata bene e che è piaciuta a chi ama il suo genere”.