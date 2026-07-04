America's Cup, Napoli si rifa il look: 11 mln per le strade e nuova fermata metro

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Napoli investe 11 milioni per riqualificare le strade di Bagnoli e realizza una nuova fermata metro in vista dell'America's Cup 2027

Napoli accelera sulla riqualificazione del quartiere di Bagnoli in vista della 38esima America's Cup del 2027. Il Comune ha pubblicato la procedura di gara per il rifacimento del manto stradale di tutta l'area occidentale della città, con un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro. Le strade interessate sono numerose e strategiche: da via Coroglio a via Diocleziano, da viale Campi Flegrei a Piazzale Tecchio fino a viale Kennedy, passando per piazza Bagnoli e molte altre arterie che negli ultimi mesi hanno risentito del peso dei cantieri. "Abbiamo voluto un restyling sulle strade che tanto hanno sofferto nei mesi scorsi", ha spiegato il sindaco e commissario straordinario Gaetano Manfredi. "Si tratta di interventi strategici grazie ai quali America's Cup lascerà un segno positivo sulla viabilità di tutta l'area".

Nuova fermata della metro e opere anti-allagamento: il piano per il futuro di Bagnoli

Sul fronte infrastrutturale, si registra un'altra svolta importante: si sono conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei servizi per la realizzazione della nuova fermata della Metropolitana Linea 2 Porta del Parco, nel tratto tra le stazioni di Bagnoli-Agnano e Cavalleggeri Aosta, in corrispondenza di via Nuova Agnano. Un'opera definita "infrastruttura strategica per il potenziamento dell'accessibilità su ferro", destinata a restare ben oltre l'evento velico come servizio permanente per la mobilità dell'area occidentale. La presidente del Consiglio comunale Enza Amato ha sottolineato come la riqualificazione raggiunga anche zone non direttamente investite dall'America's Cup: "La rigenerazione si compie davvero se produce effetti anche sugli spazi che uniscono le diverse centralità urbane". Nel piano rientrano inoltre opere idrauliche, progettate da Abc con il supporto economico della Regione Campania, per scongiurare allagamenti in caso di forti piogge.