Ufficiale Centenario SSC Napoli, eventi gratuiti ma con prenotazione online: i dettagli

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Tutti gli appuntamenti di Napoli 100 saranno gratuiti. Il club li ha resi noti con un comunicato ufficiale.

Durante la Processione Azzurra, il pubblico potrà assistere alla manifestazione dalle aree dedicate poste ai lati dell’intero percorso, seguendo le indicazioni del personale di sicurezza.

L’accesso a Piazza del Plebiscito sarà consentito previa registrazione gratuita sulla piattaforma TicketOne a partire da mercoledì 29 luglio alle ore 15.

Per contribuire alla grande scenografia collettiva del Centenario e partecipare attivamente alla festa, SSC Napoli invita tutti i tifosi a indossare una maglia e portare con sé una sciarpa legate ai simboli del Club, trasformando la città in un’unica, suggestiva cornice azzurra e accompagnando insieme il Napoli verso il suo prossimo secolo di storia.

Ulteriori informazioni relative alla mobilità, alla sicurezza, ai servizi e alle modalità di accesso saranno comunicate nei giorni precedenti l’evento attraverso i canali ufficiali di SSC Napoli e del Comune di Napoli.

La Produzione Esecutiva e il Coordinamento Generale delle celebrazioni dell'evento Napoli 100 sono affidati a JOY Production & Sustainability, che ha curato, con SSC Napoli, lo sviluppo creativo, artistico e organizzativo del progetto.