Ufficiale America's Cup 2027 a Napoli: svelate le date ufficiali

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Le date Louis Vuitton Cup di Napoli del 2027 sono ufficiali. Le regate che decreteranno l'AC75 che sfiderà poi il Defender Emirates Team New Zealand nella America's Cup avranno inizio nel weekend del 22 e 23 maggio nello specchio d'acqua antistante il capoluogo campano. I sette sfidanti che hanno confermato la loro partecipazione si affronteranno prima in regate di flotta. Poi, da mercoledì 26 maggio, prenderà il via la Challenger Selection Series. La Louis Vuitton Cup prevede tre round robin di match race (uno contro uno).

A questa fase parteciperà anche New Zealand ma i risultati del Defender non saranno presi in considerazione per la classifica finale della sfida fra Challenger. Ogni round robin prevede 21 match race. Il primo terminerà il 28 maggio. Il secondo avrà luogo dal 29 al 31 maggio. Seguirà una settimana di pausa, dal primo all'8 giugno. Quindi il terzo e decisivo round robin andrà in scena dal 9 all'11 giugno. Lo riporta la Rai.