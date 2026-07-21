Caldo super verso la fine: da giovedì termina anticiclone africano
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La città di Napoli uscirà dalla bolla di calore nella giornata di giovedì prossimo, 23 luglio. Il dettaglio è contenuto nel quotidiano bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. Quel giorno segnerà la definitiva uscita dell'Italia dall'assalto dell'anticiclone africano. Una sola città con bollino rosso, Palermo, che, però, sarà fuori del caldo afoso dal giorno successivo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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