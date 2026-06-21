Video Paura a Napoli: incendio all'Ospedale del Mare, le immagini

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Come riferito da 'Il Mattino', edizione online, è durato circa 45 minuti l'incendio scoppiato all’ospedale del Mare di Napoli attorno alle 17,15 di oggi. Le fiamme si sarebbero propagate a partire da alcune pedane di legno per lo scarico merci vicino alla palazzina della farmacia e lasciate incustodite su un corridoio di carico e scarico. Non si hanno notizie di eventuali comportamenti dolosi che saranno accertati dalle autorità competenti. L’incendio, nelle sue fasi iniziali, non sarebbe stato percepito dai sanitari di turno all’interno dei reparti.